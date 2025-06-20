Зеленский забеспокоился на фоне слов Путина о взятии города Сумы: что произошло

Зеленский провел совещание.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 июня провел совещание по обороне города Сумы. Это произошло на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что страна допускает взятие административного центра под свой контроль. Какое значение имеют Сумы в контексте СВО, и что высказали лидеры стран по поводу этого города — в материале URA.RU.
Что такое Сумы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВС РФ создают санитарную зону в Сумской области, жители ждут прихода русских: что происходит.
Сумы расположены на северо-востоке Украины и выступают административным центром Сумской области. Регион граничит с тремя украинскими областями — Харьковской, Полтавской и Черниговской, а также с Курской, Брянской и Белгородской областями Российской Федерации. Длина общей границы составляет порядка 560 километров. По состоянию на начало 2022 года, до начала боевых действий, численность населения города составляла примерно 260 тысяч человек.
Город также выполняет функцию центра Сумского района, Сумской городской общины и Сумской агломерации. Сумская городская община была сформирована в 2019 году и на сегодняшний день включает 21 населенный пункт. Совокупное население общины на начало 2022 года оценивалось примерно в 280 тысяч человек.
Путин заявил о возможности взять Сумы.
Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что у ВС РФ нет планов устанавливать контроль над городом Сумы. Однако российский лидер не исключает такой возможности. Об этом 20 июня сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«И у нас нет задачи забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю», — отметил президент. По словам Путина, сейчас российские войска сосредоточены на обеспечении безопасности приграничных территорий. В частности, в Сумской области создана зона безопасности, ширина которой составляет 10−12 километров.
Зеленский провел совещание по Сумам на фоне слов Путина.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский озаботился Сумами на фоне слов Путина о взятии города.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки одной из главных тем для обсуждения стала обстановка в Сумской области. Об этом он проинформировал в своем официальном telegram-канале.
По словам главы государства, на встрече заслушали детальный доклад о ситуации на линии фронта, при этом особое внимание было уделено Сумщине и развитию событий в приграничных районах. Зеленский подчеркнул, что вблизи государственной границы по-прежнему сохраняется опасность.
Чем важна Сумская область и ее административный центр.
После неудачного вторжения ВСУ в Курской области внимание российской армии переключилось на Сумскую область, которая стала новым участком боевых действий. Российские подразделения уже вытеснили основные силы противника из приграничных районов и приступили к наступательным операциям с целью окружения города Сумы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧем стратегически важна для ВС РФ Сумская область, куда переместился фронт. Карта.
Данная тактика направлена на формирование буферной зоны вдоль государственной границы, что должно воспрепятствовать повторным атакам на территорию Курской области. Такую стратегию подтвердил генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, российское командование намерено создать в Сумской области санитарную зону и взять областной центр в кольцо, чтобы обезопасить российские регионы — в том числе недавно присоединенные — от обстрелов. При этом генерал-лейтенант не уточнил, сколько времени может занять выполнение этих задач.