Зеленский забеспокоился на фоне слов Путина о взятии города Сумы: что произошло

Данная тактика направлена на формирование буферной зоны вдоль государственной границы, что должно воспрепятствовать повторным атакам на территорию Курской области. Такую стратегию подтвердил генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, российское командование намерено создать в Сумской области санитарную зону и взять областной центр в кольцо, чтобы обезопасить российские регионы — в том числе недавно присоединенные — от обстрелов. При этом генерал-лейтенант не уточнил, сколько времени может занять выполнение этих задач.