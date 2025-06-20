«Удерживали против воли в квартире»: задержаны подозреваемые в похищении студентки в Москве

Варвара Панина исчезла 9 июня. Вскоре после пропажи девушки ее родственники стали получать подозрительные звонки и сообщения, содержащие фотографии обнаженной дочери. Злоумышленники угрожали отправить ее в сексуальное рабство или убить, если родители не выполнят их требования об уплате выкупа. Согласно информации, предоставленной судами общей юрисдикции Москвы, подозреваемые были задержаны и помещены под стражу на срок два месяца.