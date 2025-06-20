Врачи борются за жизнь 12-летнего мальчика, обнаруженного с тяжелейшими травмами на ж/д путях

Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое — при поступлении в медицинское учреждение у него диагностировали геморрагический шок вследствие массивной кровопотери, травматическую ампутацию левой ноги и серьезные повреждения правой конечности и руки. Медики провели экстренную хирургическую операцию, которая продолжалась более пяти часов, после чего пациента перевели в отделение реанимации.