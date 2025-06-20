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Врачи борются за жизнь 12-летнего мальчика, обнаруженного с тяжелейшими травмами на ж/д путях

В Санкт-Петербурге врачи продолжают борьбу за жизнь 12-летнего мальчика, обнаруженного с тяжелейшими травмами на железнодорожных путях у станции Лаврики.

В Санкт-Петербурге врачи продолжают борьбу за жизнь 12-летнего мальчика, обнаруженного с тяжелейшими травмами на железнодорожных путях у станции Лаврики. По предварительным данным, подросток был найден машинистом электропоезда, который экстренно остановил состав и организовал доставку пострадавшего на станцию Капитолово, сообщает Telegram-канал 112.

Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое — при поступлении в медицинское учреждение у него диагностировали геморрагический шок вследствие массивной кровопотери, травматическую ампутацию левой ноги и серьезные повреждения правой конечности и руки. Медики провели экстренную хирургическую операцию, которая продолжалась более пяти часов, после чего пациента перевели в отделение реанимации.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения на железнодорожном транспорте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что учительница отсудила несколько десятков тысяч рублей у семьи обругавшего ее школьника.