США направили крупнейшие в мире военные самолеты к границе с Ираном

«Военно-транспортные самолеты США Lockheed C-5M Super Galaxy направлялись к границам Ирана. Первый борт вылетел с авиабазы в Италии и был зафиксирован южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Второй самолет отправлялся с американской базы Рамштайн из Германии. Его зафиксировали вблизи Аль-Вафры, недалеко от границы с Саудовской Аравией», — отмечается в сервисе по отслеживанию воздушных судов.