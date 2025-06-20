NZZ: беженцев с Украины не хотят больше поддерживать в Швейцарии

Швейцарские власти кардинально пересмотрели свое отношение к беженцам из Украины.
Правительство Швейцарии собирается отменить защитный статус беженца (S) для украинцев. Такое предложение выдвинула народная партия страны (SVP). Инициаторы уверены, что на Украине сейчас безопасно.
«Спустя три с половиной года после начала СВО солидарность с беженцами с Украины заметно снижается. На неделе SVP подала в Национальный совет ходатайство о полной отмене статуса защиты S, утверждая, что большие части украинской территории были избавлены от боевых действий и могут считаться стабилизированными», — со ссылкой на проект решения передает издание Neue Zurcher Zeitung.
При этом Швейцария не собирается отказывать в помощи украинским беженцам совсем. Те, кто действительно нуждается в защите, должны будут пройти обычную процедуру предоставления убежища, заявил лидер фракции в парламенте Томас Эши.
Переселенцы из Украины угрожают Евросоюзу внутренним конфликтом из-за своего статуса, уверены многие европейские СМИ. По данным журналистов, Брюссель опасается, что украинцы насовсем переедут в те европейские страны, где условия для них наиболее благоприятны, пишет «Царьград». Ранее власти Австрии потребовали лишить беженцев из Украины всех льгот. В Британии они могут потерять жилье. А Финляндия предложила украинцам валить лес, сообщает «Национальная служба новостей».