NZZ: беженцев с Украины не хотят больше поддерживать в Швейцарии

«Спустя три с половиной года после начала СВО солидарность с беженцами с Украины заметно снижается. На неделе SVP подала в Национальный совет ходатайство о полной отмене статуса защиты S, утверждая, что большие части украинской территории были избавлены от боевых действий и могут считаться стабилизированными», — со ссылкой на проект решения передает издание Neue Zurcher Zeitung.