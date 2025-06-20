Bangkok Post: на Пхукете утонул российский турист

«Спасатели попытались реанимировать россиянина на берегу, но не сумели вернуть его к жизни. Мужчину доставили в медучреждение, где осуществлена ещё одна попытка реанимации по просьбе родственников, однако врачам не удалось его спасти», — рассказали источники издания.