Bangkok Post: на Пхукете утонул российский турист

Турист из РФ погиб на острове Пхукет, информирует Bangkok Post.
По данным издания, которое ссылается на сообщение местных правоохранителей, 48-летний мужчина утонул у пляжа Карон.
«Российский турист утонул в море у пляжа Карон на острове Пхукет, когда пошёл купаться вместе с сыном», — говорится в публикации.
В материале сказано, что супруга погибшего осталась на берегу, а он пропал из виду. Тело мужчины спасатели обнаружили в 100 метрах от побережья.
«Спасатели попытались реанимировать россиянина на берегу, но не сумели вернуть его к жизни. Мужчину доставили в медучреждение, где осуществлена ещё одна попытка реанимации по просьбе родственников, однако врачам не удалось его спасти», — рассказали источники издания.
По данным местных средств массовой информации, в районе пляжа были зафиксированы волны высотой до двух метров.
Ранее сообщалось, что в Паттайе погиб 27-летний турист из РФ.