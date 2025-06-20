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Bangkok Post: на Пхукете утонул российский турист

Тело мужчины спасатели обнаружили в 100 метрах от побережья.

Источник: Аргументы и факты

Турист из РФ погиб на острове Пхукет, информирует Bangkok Post.

По данным издания, которое ссылается на сообщение местных правоохранителей, 48-летний мужчина утонул у пляжа Карон.

«Российский турист утонул в море у пляжа Карон на острове Пхукет, когда пошёл купаться вместе с сыном», — говорится в публикации.

В материале сказано, что супруга погибшего осталась на берегу, а он пропал из виду. Тело мужчины спасатели обнаружили в 100 метрах от побережья.

«Спасатели попытались реанимировать россиянина на берегу, но не сумели вернуть его к жизни. Мужчину доставили в медучреждение, где осуществлена ещё одна попытка реанимации по просьбе родственников, однако врачам не удалось его спасти», — рассказали источники издания.

По данным местных средств массовой информации, в районе пляжа были зафиксированы волны высотой до двух метров.

Ранее сообщалось, что в Паттайе погиб 27-летний турист из РФ.