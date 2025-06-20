В Самарской области задержали мужчину, нанявшего киллера для бывшей жены, ее брата и знакомого

В Самарской области правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в организации заказного убийства трех человек. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчина из села Верхнее Санчелеево планировал расправиться с бывшей женой, её братом и знакомым.
По оперативным данным, подозреваемый нашел исполнителя с криминальным прошлым, снабдил его переделанным травматическим пистолетом и патронами, а также предоставил подробную информацию о жертвах. Сумма контракта составила 7 миллионов рублей.
Сотрудники уголовного розыска УМВД по Тольятти совместно с Росгвардией провели спецоперацию: инсценировали убийство и задержали заказчика при передаче денег за «выполненный» заказ. В настоящее время подозреваемый находится в следственном комитете, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на убийство и организации преступления.
Ранее сообщалось, что петербуржца заключили под стражу за мошенничество с бейджем ПМЭФ.