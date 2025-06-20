В Самарской области задержали мужчину, нанявшего киллера для бывшей жены, ее брата и знакомого

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Тольятти совместно с Росгвардией провели спецоперацию: инсценировали убийство и задержали заказчика при передаче денег за «выполненный» заказ. В настоящее время подозреваемый находится в следственном комитете, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на убийство и организации преступления.