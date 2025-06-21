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В МВД опровергли сообщения о масштабной утечке 16 млрд паролей

Информация о масштабной утечке 16 млрд паролей, распространяемая в Сети, является недействительной. Об этом 20 июня сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Источник: Freepik

«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в архиве, о котором шла речь, присутствует повторяющаяся информация, а также устаревшие данные и пароли, которые были скомпрометированы ранее.

«Это не результат единого свежего взлома какого-то гигантского хранилища», — добавили в МВД.

О якобы масштабной утечке 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google, Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) журнал Forbes сообщил 19 июня. Тогда уточнялось, что в Сеть также «утекли» пароли от мессенджера Telegram, VPN-сервисов и государственных платформ.