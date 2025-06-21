В МВД опровергли сообщения о масштабной утечке 16 млрд паролей

О якобы масштабной утечке 16 млрд паролей от аккаунтов Apple, Google, Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) журнал Forbes сообщил 19 июня. Тогда уточнялось, что в Сеть также «утекли» пароли от мессенджера Telegram, VPN-сервисов и государственных платформ.