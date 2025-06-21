Shot: Около десяти взрывов прозвучало над городом Льгов Курской области

Почти десять взрывов прогремело над городом Льгов Курской области. Очевидцы рассказали, что сработала система противовоздушной обороны по беспилотникам ВСУ. Об этом в субботу, 21 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что минимум десять взрывов прогремело над Льговом. Видны яркие вспышки в небе. По предварительной информации, система ПВО сбивает украинские БПЛА над городом, — говорится в публикации.
В настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Силы российской противовоздушной обороны за ночь 20 июня ликвидировали над территорией страны 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, 22 беспилотника сбили над Орловской областью, еще 14 дронов уничтожили над Курской областью. Также семь БПЛА зафиксировали над Белгородской областью.
В эту же ночь над Воронежем прогремели по меньшей мере пять взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны сбивали воздушные цели на подлете к местному нефтеперерабатывающему заводу.