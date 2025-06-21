В Раде после слов Путина о Сумах пришли в шок от качества обороны города

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума сообщил, что глубина контролируемой российскими силами зоны безопасности на территории Сумской области составляет от 10 до 12 километров. Президент также допустил возможность взятия Сум, но подчеркнул, что пока такой задачи перед армией не ставится.