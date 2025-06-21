На Эльбрусе обнаружен погибший турист из Ростовской области

В пятницу на склонах Эльбруса на высоте 5100 метров было обнаружено тело погибшего альпиниста. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение. Информация о трагедии поступила от других туристов.