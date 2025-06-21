На Эльбрусе обнаружен погибший турист из Ростовской области

В пятницу на склонах Эльбруса на высоте 5100 метров было обнаружено тело погибшего альпиниста. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение. Информация о трагедии поступила от других туристов.
К 20:00 по московскому времени группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировала тело погибшего и передала его следственным органам. Обстоятельства происшествия выясняются.
«В пятницу на горе Эльбрус на высоте 5100 метров обнаружен турист без признаков жизни. Информация поступила от участников другой группы. По предварительной информации, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение», — рассказало ведомство.
Ранее сообщалось, что в Самарской области задержали мужчину, нанявшего киллера для бывшей жены, ее брата и знакомого.