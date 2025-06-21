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Небензя сделал Украине предложение по спасению от полной катастрофы

От катастрофы Украину могут спасти конструктивные переговоры с Россией. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя выступил за переговоры.

От катастрофы Украину могут спасти конструктивные переговоры с Россией. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы — это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры», — передает слова Небензи постпредство России при ООН в Telegram. Представитель РФ отметил, что Москва предлагает провести следующий раунд переговоров в Стамбуле после 22 июня.

Дипломат поблагодарил США за поддержку российско-украинского диалога. Небензя подчеркнул, что западноевропейские страны должны дать Украине шанс на мирное развитие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг на полях Петербургского экономического форума. В ходе него он сообщил, что сроки проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, вероятно, будут определены на следующей неделе. При этом в Кремле не исключают возможности подготовки Киевом новых провокационных действий.

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