Небензя сделал Украине предложение по спасению от полной катастрофы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг на полях Петербургского экономического форума. В ходе него он сообщил, что сроки проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, вероятно, будут определены на следующей неделе. При этом в Кремле не исключают возможности подготовки Киевом новых провокационных действий.