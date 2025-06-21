Небензя: Украина получила от России лучшее на сегодня предложение о мире

Как сообщало URA.RU, ранее в ходе переговоров в Стамбуле российская сторона уже передавала Украине меморандум с условиями урегулирования, который предусматривал признание новых российских территорий, нейтральный статус Украины, ограничения на численность вооруженных сил, а также защиту прав русскоязычных граждан и отмену антироссийских санкций. Документ также включал варианты прекращения огня и постепенное восстановление экономических и дипломатических связей.