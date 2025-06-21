Минобороны: над Россией сбили 23 БПЛА за два часа

В результате атаки сбиты 23 БПЛА.
В период с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня дежурные подразделения ПВО ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины. В частности, 15 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Курской областью, еще два — над Воронежской областью.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в официальном telegram-канале Минобороны России. О пострадавших не сообщается.