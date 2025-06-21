Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над Россией сбили 23 БПЛА за два часа

В период с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня дежурные подразделения ПВО ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины. В частности, 15 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Курской областью, еще два — над Воронежской областью.

В результате атаки сбиты 23 БПЛА.

В период с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня дежурные подразделения ПВО ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины. В частности, 15 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Курской областью, еще два — над Воронежской областью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в официальном telegram-канале Минобороны России. О пострадавших не сообщается.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше