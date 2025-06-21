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МО: за два часа уничтожено 23 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбиты 23 беспилотника в ночь на 21 июня.

Источник: Комсомольская правда

По данным российского оборонного ведомства, за двухчасовой период системами противовоздушной обороны было перехвачено и нейтрализовано 23 беспилотных летательных аппарата украинского производства, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство Белгородской, Курской и Воронежской областей.

Накануне Минобороны РФ информировало, что над территорией Белгородской области в ночь на 20 июня было уничтожено семь украинских беспилотников.

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