МЧС: На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области

Спасатели эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста-одиночки из Ростовской области. Об этом сообщили в пятницу, 20 июня, в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
— На горе Эльбрус на высоте 5100 метров был обнаружен турист без признаков жизни. Информация поступила от участников другой группы. По предварительным данным, 35-летний мужчина из Ростовской области совершал одиночное восхождение, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что к 20:00 по московскому времени восемь спасателей спустили тело погибшего вниз и передали следственно-оперативной группе.
Сорвавшегося при восхождении на гору Казбек в Северной Осетии 52-летнего альпиниста из Петербурга удалось спасти. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
По словам представителей ведомства, мужчина сорвался накануне вечером, после чего на его поиски выдвинулась группа из 10 человек. Утром следующего дня к спасательной операции подключили вертолет Ми-8, с помощью которого в ходе обследования местности удалось обнаружить пострадавшего на высоте 4,2 тысячи метров.