МЧС: На Эльбрусе нашли тело альпиниста из Ростовской области

По словам представителей ведомства, мужчина сорвался накануне вечером, после чего на его поиски выдвинулась группа из 10 человек. Утром следующего дня к спасательной операции подключили вертолет Ми-8, с помощью которого в ходе обследования местности удалось обнаружить пострадавшего на высоте 4,2 тысячи метров.