Shot: над Льговом прогремело около 10 взрывов

ПВО зафиксировали несколько дронов ВСУ.
Около десяти взрывов прозвучало вечером 20 июня над городом Льгов Курской области. Для отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов были задействованы системы ПВО. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
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«Минимум десять взрывов прогремело над Льговом. Видны яркие вспышки в небе», — написал telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей. Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.
Как сообщало URA.RU ранее, за два часа поздно вечером 20 июня дежурные подразделения ПВО ликвидировали над Россией 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Шесть из них — над Курской областью.