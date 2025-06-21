Гусев: Разрушений при отражении атаки БПЛА в Воронежской области нет

По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев также отметил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.
В Минобороны РФ заявили, что за вечер над российскими регионами система ПВО сбила 23 украинских беспилотника, два из них в Воронежской области. Как ранее писал Life.ru, в Курской области на фоне угрозы атаки БПЛА прогремели взрывы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше