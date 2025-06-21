Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова в ночь на субботу 21 июня. Об этом информирует пресс-служба Росавиации, уточнив, что ограничения введены как на прием воздушных рейсов, так и на их отправку.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — сказано в релизе.
Ранее сообщалось, что в течение суток 19 июня Росавиация трижды вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, что привело к массовым задержкам рейсов. Подробности здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в ночь на 20 июня с 01:45 приём и отправка гражданских самолётов не осуществлялись в аэропорту Калуги.
Тем временем в Минобороны сообщили, что над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбиты 23 беспилотника в ночь на 21 июня. Это произошло в течение двух часов.