Минобороны: Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны России.
— С 22:00 пятницы, 20 июня, до 23:55 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 23 украинских БПЛА, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 15 из них сбиты над Белгородской областью, шесть дронов — над Курской областью и два — над Воронежской областью.
Почти десять взрывов прогремело над городом Льгов Курской области. Очевидцы рассказали, что сработала система противовоздушной обороны по беспилотникам ВСУ. Об этом 21 июня сообщил Telegram-канал Shot.
Силы российской противовоздушной обороны за ночь 20 июня ликвидировали над территорией страны 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.