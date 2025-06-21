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Минобороны: Силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

— С 22:00 пятницы, 20 июня, до 23:55 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 23 украинских БПЛА, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 15 из них сбиты над Белгородской областью, шесть дронов — над Курской областью и два ­— над Воронежской областью.

Почти десять взрывов прогремело над городом Льгов Курской области. Очевидцы рассказали, что сработала система противовоздушной обороны по беспилотникам ВСУ. Об этом 21 июня сообщил Telegram-канал Shot.

Силы российской противовоздушной обороны за ночь 20 июня ликвидировали над территорией страны 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

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