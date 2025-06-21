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Минобороны РФ: силы ПВО за вечер уничтожили 23 украинских беспилотника

БПЛА были ликвидированы в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные за вечер ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

«20 июня с 22:00 до 23:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

В МО уточнили, что в Белгородской области было ликвидировано 15 БПЛА, в Курской — шесть беспилотников, а в Воронежской — два аппарата.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 61 беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины. В Минобороны РФ рассказали, что 22 беспилотника были ликвидированы над территорией Орловской области.

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