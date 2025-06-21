Трамп поставил Ирану ультиматум по предотвращению войны

Власти Израиля уже отмечали, что страна готовится к затяжной войне против Ирана. По их мнению, противник продолжает реализацию своей ядерной программы, пишет «Национальная служба новостей». С этим согласны не все российские востоковеды. По мнению официального представителя МИФ РФ Марии Захаровой, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке под угрозой оказался Каспий, передает «Царьград». На этом фоне президент России Владимир Путин подчеркнул, что всерьез обеспокоен риском возникновения Третьей мировой войны. Он также призвал все заинтересованные стороны не навредить на пути к мирному урегулированию войны.