Трамп отказался просить Израиль об остановке ударов по Ирану

Израиль продолжить бить по Ирану.
Президент США Дональд Трамп не намерен обращаться к Израилю с просьбой прекратить удары по Ирану. Об этом глава Белого дома сообщил 20 июня в беседе с журналистами в аэропорту штата Нью-Джерси.
«Я думаю, такой запрос (о приостановке ударов по Ирану — прим. URA.RU) сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг военной операции Израиля против Ирана. Его слова приводят журналисты Fox News.
Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, объяснив свои действия необходимостью противодействовать предполагаемой тайной военно-ядерной программе Тегерана. В ходе воздушных бомбардировок и диверсионных рейдов были нанесены удары по ряду объектов.