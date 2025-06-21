Трамп отказался просить Израиль об остановке ударов по Ирану

«Я думаю, такой запрос (о приостановке ударов по Ирану — прим. URA.RU) сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг военной операции Израиля против Ирана. Его слова приводят журналисты Fox News.