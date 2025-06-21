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Трамп отказался просить Израиль об остановке ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп не намерен обращаться к Израилю с просьбой прекратить удары по Ирану. Об этом глава Белого дома сообщил 20 июня в беседе с журналистами в аэропорту штата Нью-Джерси.

Израиль продолжить бить по Ирану.

Президент США Дональд Трамп не намерен обращаться к Израилю с просьбой прекратить удары по Ирану. Об этом глава Белого дома сообщил 20 июня в беседе с журналистами в аэропорту штата Нью-Джерси.

«Я думаю, такой запрос (о приостановке ударов по Ирану — прим. URA.RU) сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг военной операции Израиля против Ирана. Его слова приводят журналисты Fox News.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, объяснив свои действия необходимостью противодействовать предполагаемой тайной военно-ядерной программе Тегерана. В ходе воздушных бомбардировок и диверсионных рейдов были нанесены удары по ряду объектов.

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