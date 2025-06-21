Марочко: ВС России активно продвигаются почти в 10 поселениях под Сумами

По словам Марочко, за последнюю неделю российские подразделения добились ощутимых результатов на сумском направлении. «На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении — есть продвижение на разных участках местности», — отметил он.