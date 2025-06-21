Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Ирана зафиксированы мощные подземные толчки

Сведения о разрушениях и возможных пострадавших не поступали.

Источник: Аргументы и факты

На территории Ирана произошло землетрясение, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных тольков составила 5,1.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 36 километрах к северо-западу от населённого пункта Семнан, в котором проживают около 124 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на грубине десять километров.

В настоящее время сведения о разрушениях и возможных пострадавших не поступали.

Напомним, в понедельник на ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5. Землетрясение произошло провинции Кум, где расположен ядерный объект в Фордо.