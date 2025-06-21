На севере Ирана зафиксированы мощные подземные толчки

На территории Ирана произошло землетрясение, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных тольков составила 5,1.
Эпицентр сейсмособытия располагался в 36 километрах к северо-западу от населённого пункта Семнан, в котором проживают около 124 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на грубине десять километров.
В настоящее время сведения о разрушениях и возможных пострадавших не поступали.
Напомним, в понедельник на ядерном объекте в Иране зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5. Землетрясение произошло провинции Кум, где расположен ядерный объект в Фордо.