Пакистан рекомендовал Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года

Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию.
Правительство Пакистана официально предложило кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Об этом 20 июня сообщается на официальной странице пакистанского правительства в социальной сети X. Инициатива связана с ролью Трампа в урегулировании недавнего конфликта между Пакистаном и Индией.
«Правительство Пакистана приняло решение рекомендовать Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года. В знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», — говорится в публикации правительства Пакистана.
В сообщении подчеркивается, что Трамп проявил стратегическую дальновидность, одновременно поддерживая диалог с Исламабадом и Нью-Дели, что привело к снижению напряженности между государствами. Власти страны отдельно отметили, что высоко ценят готовность президента США помочь урегулировать вопрос статуса Кашмира и способствовать поиску мирного решения давнего территориального спора.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира за усилия по достижению стабильности на Ближнем Востоке и в Африке. Однако, по мнению американского лидера, он может не получить престижную награду из-за своих консервативных взглядов.