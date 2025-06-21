FT: Зеленский начал кадровые перестановки ради ускорения мобилизации

Зеленский провел рокировки, чтобы усилить мобилизацию.
Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в высшем военном руководстве страны, назначив нового командующего сухопутными войсками. Решение принято на фоне острой нехватки новобранцев и необходимости активизировать процессы мобилизации. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Владимир Зеленский назначил нового командующего для решения проблемы нехватки войск в Украине. При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию», — говорится в статье.
Новым командующим сухопутными войсками стал Геннадий Шаповалов. Он приступил к исполнению обязанностей спустя почти три недели после того, как его предшественник Михаил Драпатый был переведен на другую позицию, уточнил «Царьград».
Как сообщало URA.RU ранее, Драпатый занимал пост командующего Сухопутными войсками ВСУ, однако после беседы с Владимиром Зеленским был переведен на должность командующего Объединенными силами. Согласно указам, Зеленский также назначил новым командующим Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола. Силы беспилотных систем возглавил Роберт Бровди.