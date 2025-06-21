В Одессе прогремели взрывы и начался пожар

С 10 октября 2022 года российские войска регулярно наносят удары по инфраструктурным объектам Украины. Это началось после теракта на Крымском мосту, к которому были причастны украинские спецслужбы. Основными целями ударов, по сообщениям Минобороны РФ, выступают объекты оборонной промышленности, управления и связи. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не наносит удары по гражданским объектам.