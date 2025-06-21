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В Одессе прогремели взрывы и начался пожар

В Одессе 21 июня, на фоне объявленной воздушной тревоги, прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

На Украине прогремели взрывы.

В Одессе 21 июня, на фоне объявленной воздушной тревоги, прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе слышны взрывы», — говорится в сообщении телеканала. Деталей о характере и последствиях происшествия на данный момент не приводится. По данным других украинских СМИ, после взрывов произошел пожар.

С 10 октября 2022 года российские войска регулярно наносят удары по инфраструктурным объектам Украины. Это началось после теракта на Крымском мосту, к которому были причастны украинские спецслужбы. Основными целями ударов, по сообщениям Минобороны РФ, выступают объекты оборонной промышленности, управления и связи. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не наносит удары по гражданским объектам.