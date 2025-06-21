Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кременчуге Полтавской области и Одессе прогремели взрывы

Сирены включены в девяти областях Украины, в том числе в Киевской.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области, информирует телеканал «Общественное».

«В Кременчуге Полтавской области были слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

В регионе была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, взрывы прогремели в Одессе. Они также произошли на фоне тревоги с воздуха.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в девяти областях, в том числе в Киевской.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.