В Кременчуге Полтавской области и Одессе прогремели взрывы

Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области, информирует телеканал «Общественное».
«В Кременчуге Полтавской области были слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
В регионе была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, взрывы прогремели в Одессе. Они также произошли на фоне тревоги с воздуха.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены в девяти областях, в том числе в Киевской.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.