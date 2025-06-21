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Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал имущество замруководителя административно-организационного аппарата ОАО «РЖД» Юрия Каменева, обвиняемого в получении особо крупных взяток и организации либо участии в преступном сообществе, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В них указано, что столичный суд в середине весны удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, поданное следователем по делу.

Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки, а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения. Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает.

На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.