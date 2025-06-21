Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД

В них указано, что столичный суд в середине весны удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, поданное следователем по делу.
Каменев обвиняется в пяти эпизодах получения особо крупной взятки, а также организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) с использованием своего служебного положения. Он находится в СИЗО с октября 2024 года. Вину 60-летний мужчина не признает.
На сайте РЖД Каменев до сих пор значится заместителем руководителя административно-организационного аппарата РЖД.