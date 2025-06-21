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В Алматы пьяный водитель вёз детей в лагерь

На проспекте Аль-Фараби в Алматы полицейские пресекли грубейшее нарушение правил безопасности: за рулем автобуса с детьми оказался водитель в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Инцидент произошёл во время плановой проверки микроавтобусов, перевозивших школьников в загородный лагерь в Алматинской области. Поведение одного из водителей вызвало у инспекторов подозрения, и он был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови.

Полицейские немедленно отстранили нарушителя от управления, изъяли у него водительское удостоверение, а автобус отправили на штрафную стоянку. Материалы переданы в специализированный суд для принятия законного решения.

Перевозка детей — это не просто маршрут, а ответственность за жизни. Нетрезвый водитель — это угроза, которую мы не допустим. Такие случаи будут пресекаться жёстко и без компромиссов.

заявил начальник управления местной полицейской службы города Серик Шумаев

Правоохранительные органы напоминают: транспортировка детей требует строгого соблюдения всех норм — от обязательного предрейсового осмотра до технической проверки автобуса и точного следования маршруту. Любое отклонение от этих правил — недопустимо.