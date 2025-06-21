В Алматы пьяный водитель вёз детей в лагерь

Инцидент произошёл во время плановой проверки микроавтобусов, перевозивших школьников в загородный лагерь в Алматинской области. Поведение одного из водителей вызвало у инспекторов подозрения, и он был направлен на медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови.