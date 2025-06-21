NYP: Байден работает над неизвестным проектом в Вашингтоне

«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе … “Это действительно загадка”, — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия», — передает слова источника газета. Также он подчеркнул, что нынешние сотрудники бывшего президента США избегают обсуждать детали его деятельности во время визитов в Вашингтон.