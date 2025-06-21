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На популярном курорте погиб турист из РФ, проигнорировав предупреждение

Российский турист погиб в Таиланде во время отдыха на пляже с женой и сыном.

Российский турист погиб в Таиланде во время отдыха на пляже с женой и сыном. Мужчина пренебрег запретами на купание и утонул, сообщила газета Bangkok Post, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Российский турист утонул в море у пляжа Карон на острове Пхукет, когда пошел купаться вместе с сыном», — говорится в сообщении.

Погибшему россиянину было 48 лет. По данным издания, он пошел купаться вместе с сыном. Супруга осталась на берегу. Однако через некоторое время он пропал из виду.

Вскоре его бездыханное тело было найдено в сотне метров от пляжа. Спасатели пытались вернуть мужчину к жизни, но безуспешно. В больнице семья настояла на еще одной реанимации. Но и она закончилась неудачей.

Сообщалось, что инцидент произошел накануне. Тогда в море бушевал шторм с двухметровыми волнами. При этом на пляже были выставлены запрещающие купание знаки. Однако россиянин пренебрег ими.

Ранее «МК» писал, что на склонах Эльбруса на высоте 5100 метров было обнаружено тело погибшего альпиниста.