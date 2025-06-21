Bangkok Post: На Пхукете утонул российский турист на глазах у семьи

Уточняется, что 48-летний россиянин пошел купаться вместе с сыном, оставив супругу на берегу, и через некоторое время пропал из виду. Позже спасатели нашли его тело в 100 метрах от берега. Они попытались реанимировать туриста на берегу, но не сумели вернуть его к жизни.