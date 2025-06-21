Bangkok Post: На Пхукете утонул российский турист на глазах у семьи

Турист из РФ утонул в пятницу, 20 июня, в море у пляжа Карон на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщило издание Bangkok Post.
— Российский турист утонул в море у пляжа Карон на Пхукете, когда пошел купаться вместе с сыном, — говорится в статье со ссылкой на полицию.
Уточняется, что 48-летний россиянин пошел купаться вместе с сыном, оставив супругу на берегу, и через некоторое время пропал из виду. Позже спасатели нашли его тело в 100 метрах от берега. Они попытались реанимировать туриста на берегу, но не сумели вернуть его к жизни.
Тело доставили в больницу, где была сделана еще одна попытка реанимации по просьбе родственников мужчины, но медикам не удалось его спасти.
Турист умер во время автобусного тура в Таиланде из-за плотоядных бактерий. О трагедии стало известно 17 июня. Мужчине было 38 лет, он родом из тайской провинции Лампанг. На автобусе он выехал из города Накхонратчасима, путь держал в Чиангмай.