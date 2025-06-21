Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД Каменева

Юрий Каменев обвиняется по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере, а также в создании или участии в деятельности преступного сообщества с использованием служебного положения. С октября 2024 года он содержится под стражей в следственном изоляторе. Сам 60-летний фигурант свою вину отрицает. На официальном сайте ОАО «РЖД» Каменев по-прежнему указан в должности заместителя руководителя административно-организационного аппарата компании.