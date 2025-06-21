Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД Каменева

Московский суд принял решение об аресте имущества замруководителя административно-организационного аппарата ОАО «РЖД» Юрия Каменева, проходящего по делу о получении взяток в особо крупном размере, а также об организации либо участии в преступном сообществе. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Каменев подозревается в коррупции.

Московский суд принял решение об аресте имущества замруководителя административно-организационного аппарата ОАО «РЖД» Юрия Каменева, проходящего по делу о получении взяток в особо крупном размере, а также об организации либо участии в преступном сообществе. Об этом свидетельствуют материалы суда.

«Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал имущество… Каменева», — пишет РИА Новости. Согласно документам, соответствующее решение было вынесено судом столицы в середине весны текущего года по представлению следователя.

Юрий Каменев обвиняется по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере, а также в создании или участии в деятельности преступного сообщества с использованием служебного положения. С октября 2024 года он содержится под стражей в следственном изоляторе. Сам 60-летний фигурант свою вину отрицает. На официальном сайте ОАО «РЖД» Каменев по-прежнему указан в должности заместителя руководителя административно-организационного аппарата компании.