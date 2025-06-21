Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тамбова сняты. Об этом 21 июня сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: Аргументы и факты

«В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Кореняко в этот же день сообщил о введении временных ограничений на полеты гражданских самолетов в аэропорту Тамбова.