В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на работу

«В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Кореняко в этот же день сообщил о введении временных ограничений на полеты гражданских самолетов в аэропорту Тамбова.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тамбова сняты. Об этом 21 июня сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Кореняко в этот же день сообщил о введении временных ограничений на полеты гражданских самолетов в аэропорту Тамбова.