CBS: дипломаты из США и ЕС решают, кто следующим возглавит Иран

«Американские и европейские дипломаты подтвердили, что ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто следующим возглавит Иран. Они обсуждают, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также возможные экологические и медицинские последствия для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», — уточняет телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.