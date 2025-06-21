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Взрывы прогремели в Одессе и Черкассах

В Одессе и Черкассах сообщают о взрывах.

Источник: Комсомольская правда

Как передает информационный портал «Украина», в ночь на 21 июня прозвучали взрывы сразу в двух украинских населенных пунктах — Одессе и Черкассах.

Уточняется, что системы оповещения сработали сразу в двух областях Украины, где был подан сигнал о возможной воздушной угрозе.

При этом каких-либо иных подробностей происходящего не приводится.

Ранее KP.RU писал о том, что вечером 15 июня в Киеве были слышны взрывы, при этом звучали сигналы воздушной тревоги.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром средства ПВО России успешно перехватили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.

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