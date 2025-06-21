Взрывы прогремели в Одессе и Черкассах

Как передает информационный портал «Украина», в ночь на 21 июня прозвучали взрывы сразу в двух украинских населенных пунктах — Одессе и Черкассах.
Уточняется, что системы оповещения сработали сразу в двух областях Украины, где был подан сигнал о возможной воздушной угрозе.
При этом каких-либо иных подробностей происходящего не приводится.
Ранее KP.RU писал о том, что вечером 15 июня в Киеве были слышны взрывы, при этом звучали сигналы воздушной тревоги.
20 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром средства ПВО России успешно перехватили украинский беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.