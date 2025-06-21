В Москве пара изнасиловала девушку и вымогала у нее деньги

В Москве мужчина и женщина насильно удерживали девушку в квартире в доме на улице Молдагуловой, чтобы получить от нее 18 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ столицы.
«По версии следствия, обвиняемые, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Молдагуловой в городе Москве, удерживали девушку с целью вымогательства у нее 18 тысяч долларов», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве добавили, что в отношении удерживаемой девушки злоумышленники совершили насильственные действия сексуального характера. Правоохранители задержали фигурантов. Ими оказались мужчина и женщина.
Пару по решению суда отправили в СИЗО на два месяца. Задержанным предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса РФ.