Землетрясение произошло на севере Ирана

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана в городе Семнан. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 36 километрах к северо-западу от Семнана, где проживает около 124 тысяч человек. Глубина залегания очага составила 10 километров.
Иранское агентство IRNA со ссылкой на заявление национальной аэропортовой компании подтвердило, что аэропорт имени мучеников Семнана не пострадал.
«Что касается землетрясения, к счастью, аэропорту имени мучеников Семнана не был нанесен ущерб», — пишет издание.
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