Землетрясение произошло на севере Ирана

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана в городе Семнан. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 36 километрах к северо-западу от Семнана, где проживает около 124 тысяч человек. Глубина залегания очага составила 10 километров.