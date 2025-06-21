Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Казани

Временные ограничения как на прием рейсов, так и на отправление самолетов введены в аэропорту Казани в ночь на субботу 21 июня. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань», — сказано в релизе, опубликованном в Telеgram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.
Тем временем отменены введенные несколькими часами ранее ограничения в аэропорту Тамбова.
Ранее аэропорт Волгограда не принимал и не отправляет рейсы из-за атаки БПЛА. О том, с какими трудностями столкнулись пассажиры, которые почти двое суток не могли дождаться отправления своих рейсов, подробно рассказываем здесь на KP.RU.
Тем временем в Минобороны сообщили, что над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбиты 23 беспилотника в ночь на 21 июня. Это произошло в течение двух часов.