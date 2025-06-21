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МВД опровергло публикации об утечке 16 млрд паролей

В МВД посоветовали гражданам сменить пароли к важным аккаунтам.

Источник: Аргументы и факты

Информация о масштабной утечке 16 миллиардов паролей не соответствует действительности, заявили в Управлении по противодействию противоправному использованию информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Речь идет не о новой утечке, а об архиве, сформированном за долгие годы с помощью различных вредоносных программ, известных как «стилеры».

По словам представителей ведомства, большая часть этого массива содержит устаревшие и многократно повторяющиеся данные, которые уже давно были скомпрометированы и не представляют актуальной угрозы. Утверждение о недавнем взломе какого-либо глобального хранилища является ложным.

Тем не менее специалисты отмечают, что сам объем скомпрометированных данных вызывает обеспокоенность. В МВД советуют гражданам принять меры предосторожности — в частности, сменить пароли к важным аккаунтам, особенно если они не обновлялись более года.

Ранее эксперт Дайенко рассказала, как взламываются аккаунты на «Госуслугах».