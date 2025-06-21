Полсотни российских туристов не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха третьи сутки

Российские туристы рассказали SHOT, что уже три дня не могут вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха в Казань. Всего в Египте с этого рейса застряли более 50 человек. Среди них есть семьи с маленькими детьми. По словам туристов, они должны были вылететь 19 июня на самолёте египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines в 11 часов вечера, но рейс сначала переносили, а затем отменили с концами. При этом самолёты других авиакомпаний регулярно летают в Российскую Федерацию. Туроператор Pegas Touristik не объясняет им причины переносов и отмен рейсов. Туристы уже написали в Росавиацию и российское консульство. Сегодня ночью их рейс снова отменили и отправили всех 50 человек в отель.