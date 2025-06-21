Петербуржец продал фальшивый бейдж на ПМЭФ за миллион рублей москвичке

По версии следствия, Королев являлся представителем СМИ — Агентства деловых коммуникаций. Не позднее 6 мая через посредника в Москве, который не знал о его умысле, он ввел в заблуждение женщину и пообещал ей за миллион рублей предоставить бейдж на ПМЭФ-2025. Далее он изготовил письмо в «Росконгресс», где подал сведения о москвичке как о фотографе.