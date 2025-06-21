Петербуржец продал фальшивый бейдж на ПМЭФ за миллион рублей москвичке

Жителя Санкт-Петербурга арестовали за мошенничество с бейджем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), он продал его москвичке за миллион рублей, предоставив организаторам ложные сведения о том, что она фотограф. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
— Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Королева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 «Мошенничество» УК России, — сказано в Telegram-канале судов.
По версии следствия, Королев являлся представителем СМИ — Агентства деловых коммуникаций. Не позднее 6 мая через посредника в Москве, который не знал о его умысле, он ввел в заблуждение женщину и пообещал ей за миллион рублей предоставить бейдж на ПМЭФ-2025. Далее он изготовил письмо в «Росконгресс», где подал сведения о москвичке как о фотографе.
— После прохода женщиной пропускного режима на ПМЭФ-2025 на основании выданной при вышеуказанных обстоятельствах аккредитации она была изъята и аннулирована, так как последняя не является сотрудником СМИ, — уточнили в пресс-службе судов.
Королева задержали 19 июня, он пробудет в СИЗО до 17 августа.
Москвичка отправила мошенникам 463 тысячи рублей, пообщавшись с неизвестным, представившимся ее начальником. При этом настоящий руководитель в этот момент находился рядом с женщиной и телефоном не пользовался.