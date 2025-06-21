Российские туристы третий день не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха

Более 50 российских туристов уже третьи сутки не могут покинуть египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Пассажиры рейса в Казань сообщают о повторяющихся отменах вылетов без объяснения причин.
По информации SHOT, проблемный рейс изначально был запланирован на 19 июня. Туристов, среди которых есть семьи с детьми, несколько раз доставляли в аэропорт, но вылет неизменно откладывали, а затем полностью отменили. При этом другие авиаперевозчики продолжают выполнять рейсы в Россию в штатном режиме.
Представители туроператора не предоставляют путешественникам разъяснений о причинах сложившейся ситуации. В попытках решить проблему туристы обратились в Росавиацию и российское консульство. В ночь на 22 июня пассажиров вновь вернули в отель после очередной отмены рейса.
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