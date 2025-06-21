Российские туристы третий день не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха

По информации SHOT, проблемный рейс изначально был запланирован на 19 июня. Туристов, среди которых есть семьи с детьми, несколько раз доставляли в аэропорт, но вылет неизменно откладывали, а затем полностью отменили. При этом другие авиаперевозчики продолжают выполнять рейсы в Россию в штатном режиме.