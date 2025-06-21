Марочко: ВС РФ начали бои за взятие сумской Юнаковки

Он уточнил, что российские силы заняли позиции в лесополосах у Юнаковки, которые ранее контролировались украинскими военными, и уничтожили несколько их опорных пунктов. Марочко добавил, что развитие ситуации происходит динамично: с продвижением российских войск в этом районе формируется буферная зона, которая лишит украинские формирования возможности использовать прежние логистические маршруты для выхода к Курской области России.