ВС РФ продвигаются под Сумами.
Российские военные начали бои за освобождение Юнаковки в Сумской области Украины и подготовили плацдарм для дальнейшего наступления у этого поселка. Об этом 21 июня сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский озаботился Сумами на фоне слов Путина о взятии города.
«У Юнаковки есть серьезные результаты как в самом населенном пункте, где уже идут освободительные действия, так и северо-восточнее от населенного пункта. Довольно-таки обширный участок местности — порядка 8 км шириной, — где идет продвижение наших войск. Подготовлен небольшой плацдарм для дальнейшего продвижения», — заявил эксперт ТАСС.
Он уточнил, что российские силы заняли позиции в лесополосах у Юнаковки, которые ранее контролировались украинскими военными, и уничтожили несколько их опорных пунктов. Марочко добавил, что развитие ситуации происходит динамично: с продвижением российских войск в этом районе формируется буферная зона, которая лишит украинские формирования возможности использовать прежние логистические маршруты для выхода к Курской области России.