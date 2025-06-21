44 человека эвакуировали спасатели МЧС из-за сильного пожара

Сегодня в подвальном помещении магазина, пристроенного к одной из пятиэтажек мкр. Шугыла в Кызылорде, произошло загорание электрощитовой и пластиковой перегородки, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.