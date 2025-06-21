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44 человека эвакуировали спасатели МЧС из-за сильного пожара

Сегодня в подвальном помещении магазина, пристроенного к одной из пятиэтажек мкр. Шугыла в Кызылорде, произошло загорание электрощитовой и пластиковой перегородки, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Источник: МЧС

Спасатели в ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировали 44 человека, в том числе 17 детей.

Пожар ликвидирован на площади 9 кв.м. Пострадавших нет.

МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в быту!