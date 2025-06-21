44 человека эвакуировали спасатели МЧС из-за сильного пожара

Спасатели в ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировали 44 человека, в том числе 17 детей.
Пожар ликвидирован на площади 9 кв.м. Пострадавших нет.
МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в быту!
Сегодня в подвальном помещении магазина, пристроенного к одной из пятиэтажек мкр. Шугыла в Кызылорде, произошло загорание электрощитовой и пластиковой перегородки, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Спасатели в ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировали 44 человека, в том числе 17 детей.
Пожар ликвидирован на площади 9 кв.м. Пострадавших нет.
МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в быту!