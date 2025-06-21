Суд арестовал имущество замглавы административного аппарата РЖД Каменева

Столичный суд арестовал имущество заместителя руководителя административно-организационного аппарата ОАО «РЖД» Юрия Каменева, которого обвиняют в получении особо крупных взяток и организации или участии в преступном сообществе. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в середине весны удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева, которое было подано следователем по делу.
60-летнего Каменева обвиняют в пяти эпизодах получения особо крупной взятки, организации преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения. Он находится в СИЗО с октября прошлого года, свою вину не признает.
На сайте компании Каменев до сих пор значится замруководителя административно-организационного аппарата РЖД, сказано в статье.
Заместителя начальника новосибирского территориального управления автодорог Константина Громенко будут судить по делу о получении взятки в размере 197 миллионов рублей. Об этом 20 июня сообщила региональная прокуратура.