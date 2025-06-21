ЦАХАЛ начала бить по объектам для хранения и пуска ракет в Иране

Ранее представители ЦАХАЛ информировали о запуске ракет с территории Ирана по израильским целям. В ответ на угрозу в ряде населенных пунктов Израиля были включены сирены воздушной тревоги, после чего местным жителям разрешили покинуть укрытия, когда опасность миновала. В ведомстве уточнили, что удары по иранским объектам стали ответной мерой на обострение ситуации и очередную атаку со стороны Ирана.