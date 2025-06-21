Пожар охватил дома в Тель-Авиве после атаки Ирана. Видео

Иран вновь атаковал Израиль ракетами.
В центре Тель-Авива на крышу четырехэтажного здания упали обломки ракеты, запущенной Ираном. Начался пожар, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом пишут израильские СМИ.
«Иран ночью запустил пять ракет по Израилю, большинство перехвачено. Крыша четырехэтажного здания загорелась после попадания осколка ракеты. Пожарные подчеркивают, что инцидент под контролем», — уточнила 21 июня газета Yedioth Ahronoth.
По сведениям издания, инцидент уже исчерпан. Жертв нет.
Как сообщало URA.RU ранее, сирены сработали в нескольких районах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, после запуска ракет. Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям службы безопасности.